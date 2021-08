Sol Cresta, il gioco di Platinum Games nato come 'pesce d'aprile' in tanti nuovi dettagli

Hideki Kamiya, lead game designer di PlatinumGames, ha scritto un post sul blog di PlayStation dedicato al sequel inaspettato di Moon Cresta e Terra Cresta, chiamato Sol Cresta. Kamiya, noto per il suo lavoro su Devil May Cry, Okami, Resident Evil 2 e altri, guiderà il progetto in qualità di direttore creativo.

Inizialmente sviluppato da Nichibutsu, Moon Cresta e Terra Cresta erano giochi arcade a scorrimento verticale in cui il giocatore prendeva il posto di un capitano a bordo di un astronave. Nello stile sparatutto, i giocatori hanno volato attraverso la galassia difendendo l'umanità dalla distruzione. Sembra che il prossimo successore abbia preso vari elementi dai titoli originali.

Il post spiega la storia di quell'insolito annuncio che è iniziato quando lo studio ha visto il bisogno di fare un cambiamento. "Vogliamo fare diversi tipi di giochi", scrive Kamiya, "non solo giochi d'azione". Dopo una lunga serie di giochi d'azione di successo come NieR: Automata, Anarchy Reigns, Metal Gear Rising: Revengeance, The Wonderful 101 e Astral Chain, il lead game designer di PlatinumGames ha lanciato l'idea per creare il prossimo capitolo della serie classic arcade.

Il problema all'epoca era che il gioco era guidato da una società completamente diversa chiamata Hamster Corporation. Per fortuna il presidente della società ha accettato di dare uno sguardo alla prima bozza del progetto. Il trailer di annuncio del gioco mostra una versione moderna del vecchio genere. Il gioco ha un aspetto più moderno, qualcosa che nel blog viene chiamato stile "Neo-Classic Arcade".

Per adesso Sol Cresta è ancora in via di sviluppo e attualmente non c'è una data di uscita, in quanto il progetto, a detta di Kamiya, è "ancora lungo".

Fonte: PlayStation Blog