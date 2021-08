Spec Ops: The Line, il creative director forma uno studio con il chitarrista dei Nine Inch Nails

Cory Davis, direttore creativo di Spec Ops: The Line, e Robin Finck, chitarrista dei Nine Inch Nails, hanno annunciato la creazione del loro nuovo studio, Eyes Out, con sede a Los Angeles.

Oltre a Spec Ops: The Line, Davis ha lavorato alla serie F.E.A.R e Condemned, rilasciando di recente l'esperienza di realtà virtuale Here They Lie per PlayStation VR. Finck, oltre ad essere chitarrista della band Nine Inch Nails dal 1994, ha realizzato di recente anche alcune colonne sonore per videogiochi: nello specifico, ha partecipato alla colonna sonora di Observation e Noct, il survival horror edito da Devolver Digital.

Le informazioni attuali sono molto poche, ma attualmente lo studio sta lavorando al suo progetto di debutto, che sarà, secondo l'annuncio, "un'avventura horror cosmica per giocatore singolo immersiva con forti elementi di narrativa ambientale". Per adesso questo è tutto.

Cory Davis spiega di aver incontrato Robin Finck mentre stava lavorando a Here They Lie: "Ho sentito una connessione molto forte con la sua visione aperta e creativa dell'esistenza e il potere della musica. Abbiamo immediatamente iniziato a lavorare su alcuni prototipi che aveva in fase di sviluppo al momento, e insieme ora ci lanciamo in qualcosa di inaspettato".

