The Medium per PS5 sfrutterà le funzionalità del DualSense

L'uscita di The Medium su PlayStation 5 si avvicina sempre di più e per l'occasione Bloober Team ha condiviso nuovi dettagli sul porting. Tra questi ora sappiamo che il gioco trarrà vantaggio dalla nuova tecnologia di Sony, nello specifico il controller DualSense.

Caricare lo Scoppio Spirituale della protagonista attiverà i trigger adattivi, riducendo la tensione man mano che si accumula. Il feedback aptico simulerà le falene che attaccano il vostro Scudo Spirituale quando l'abilità viene utilizzata. Inoltre vi sembrerà che le creature vi stiano attaccando da tutti i lati quando viene attivata la funzione di rumble potenziata.

Un altro modo in cui il DualSense verrà sfruttato si trova quando Marianne, la protagonista, dovrà trattenere il respiro per evitare di essere scoperta da alcuni dei nemici più pericolosi di The Medium. L'altoparlante integrato nel controller imiterà i suoni del dispositivo che state usando nel gioco. Infine la barra luminosa che circonda il touchpad replicherà la torcia: ogni volta che un mostro si trova nelle vicinanze questa lampeggerà.

Vi ricordiamo che The Medium sarà disponibile su PlayStation 5 dal 3 settembre.

Fonte: PlayStation Blog