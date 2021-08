Fortnite rimuove l'emote dell'abbraccio a causa di un bug dagli effetti...molto equivoci

Epic Games ha rimosso, in modo silenzioso, la nuova emote "Bear Hug" da Fortnite, dopo aver scoperto un bug che trasforma un innocente abbraccio in qualcosa degno di un film porno.

L'emote in questione era in vendita da poche ore a 200 V-Bucks ed era una delle tante nuove aggiunte per celebrare l'arrivo del concerto di Ariana Grande, uno degli eventi più importanti dell'anno per il popolare battle royale.

Si tratta di un'animazione di coppia: basta avvicinarsi ad un altro giocatore ed ecco che scatta un tenero abbraccio. Purtroppo, alcuni giocatori hanno scoperto che, in alcune occasioni, quell'abbraccio si può trasformare in un imbarazzante..."servizietto di bocca", per usare dei termini gentili.

HELLO????

WHY DID SHE GO IN TO HUG LIKE THAT pic.twitter.com/BGYdTjGIud — That Jackalope Liv (@DatOneJackalope) August 6, 2021

Una volta scoperto il bug, Epic Games ha rimosso immediatamente l'emote dal gioco. Per chi l'ha già acquistata, invece, l'emote dell'abbraccio è stata semplicemente disabilitata: si può selezionare, ma non può più essere attivata.

Gli sviluppatori hanno reso nota la decisione di rimuovere l'emote su Twitter, senza specificarne i motivi. Crediamo sia inutile andare a cercare altre motivazioni all'infuori di questa.

We've temporarily disabled and removed the Bear Hug emote from the Item Shop.



We'll let you know when it's available again. pic.twitter.com/wx4o9m6CEI — Fortnite Status (@FortniteStatus) August 6, 2021

Ci auguriamo solo che questa piccola disavventura con gli abbracci non offuschi l'imponente tour di Ariana Grande, visibile all'interno di Fortnite per tutto il weekend.

Se anche voi volete seguire il concerto, vi ricordiamo gli orari dei cinque spettacoli (quattro escludendo quello della mezzanotte passata):

Spettacolo 1 - Sabato 7 agosto alle 00:00 ora italiana

Spettacolo 2 - Sabato 7 agosto alle 20:00 ora italiana

Spettacolo 3 - Domenica 8 agosto alle 06:00 ora italiana

Spettacolo 4 - Domenica 8 agosto alle 16:00 ora italiana

Spettacolo 5 - Lunedì 9 agosto alle 00:00 ora italiana

Fonte: Eurogamer