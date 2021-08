I Am Jesus Christ è un divino simulatore di Messia in un nuovo video gameplay in Unreal Engine

Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di SimulaM hanno pubblicato un nuovo video gameplay dedicato al loro tanto chiacchierato titolo, il simulatore di Messia, I Am Jesus Christ.

Nel caso non lo conosceste, I Am Jesus Christ è un titolo che vi metterà nei panni di Gesù e vi permetterà di rivivere la sua intera vita, dalla nascita alla resurrezione.

Avrete la possibilità di compiere diversi miracoli, incontrare persone e apostoli e perfino esorcizzare e combattere i demoni che vi ostacoleranno. Com'è chiaro, il titolo potrà vantare un certo livello di "licenza artistica".

Qualche settimana fa, SimulaM aveva annunciato l'intenzione di cambiare il motore grafico del gioco, da Unity a Unreal Engine. Il nuovo video, visibile qui di seguito, non mostra solo del gameplay inedito, ma presenta e mette in chiaro i miglioramenti ottenuti dal cambio di engine.

I Am Jesus Christ è previsto su PC Steam, ma per diventare una realtà dovrà raccogliere i fondi necessari: a tale scopo, a settembre partirà la campagna Kickstarter ufficiale che non mancheremo di condividere, una volta che sarà attivata.

Cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di un titolo che merita il nostro supporto?

