Switch, l'app Calcolatrice è superata: fate spazio a Battle Calculator!

Vi ricordate di Calculator, l'applicazione Switch a pagamento che vi permetteva di avere sulla vostra console ibrida...una calcolatrice?

Ebbene, se l'uscita di quel "gioco" ha fatto clamore, preparatevi, perché un degno rivale è finalmente approdato sull'eShop di Nintendo!

Si tratta di Battle Calculator e, a differenza di quanto possiate immaginare, questa volta non è solo un'altra calcolatrice con un nome più epico. L'applicazione è un vero e proprio gioco multiplayer, il quale vi permette di sfidare i vostri amici in una sfida a colpi di matematica.

Ispirato dal game show inglese Countdown, in Battle Calculator avrete un numero generato randomicamente a schermo e i giocatori devono usare una combinazione di numeri, da zero a nove, insieme ai quattro simboli classici delle operazioni aritmetiche (più, meno, per, diviso), per ricreare quel numero esatto. Il primo giocatore a creare un'operazione matematica giusta, vince il round.

La personalizzazione della sfida vi permette di scegliere il numero di round per ogni partita e la complessità del numero da ricreare.

Ovviamente, Battle Calculator potrà anche essere usato come una comune calcolatrice, riuscendo non solo ad eguagliare la vecchia Calculator in termini di "performance", ma aggiungendo anche una componente ludica che lo rende superiore.

Battle Calculator è disponibile a partire da oggi, sull'eShop di Nintendo Switch, al costo di 11.99€.

Vi sareste mai aspettati un'invasione di calcolatrici su Nintendo Switch?

Fonte: NintendoLife