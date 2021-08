Project Nomad era Power Rangers + Batman Arkham! Concept art per il progetto cancellato

Un ex dirigente di Saban, Jason Bischoff, ha condiviso, tramite una serie di tweet, alcune impressionanti concept art provenienti da un videogioco cancellato, un open world tripla-A dedicato ai Power Rangers, noto con il nome in codice di Project Nomad.

Questo titolo doveva essere un'avventura ad alto budget, con un gameplay ispirato alla serie Batman Arkham, ma dotato di una componente co-op che riflettesse il gioco di squadra dei rangers. A conti fatti, qualcosa di molto simile a Gotham Knights.

Saban creò queste concept art nel 2016 e le premesse erano decisamente incoraggianti. Sfortunatamente, i cambiamenti interni presso Saban e i movimenti interni dello studio, oltre alla mancanza di fondi, non hanno consentito al team di andare oltre la fase di concept iniziale e il progetto venne sfortunatamente archiviato ancor prima di realizzarne un prototipo demo.

Insieme alla concept art visibile qui di seguito, abbiamo anche un incipit di trama che avrebbe sicuramente interessato i fan della serie: i Rangers avrebbero dovuto liberare Eltar, il pianeta d'origine di Zordon, da una minaccia aliena.

Let's talk about the 2016 AAA #powerrangers game that never was: PROJECT NOMAD! ?? #powerdown 1/6 pic.twitter.com/injTXorSdq — Jason Bischoff (@shadowpiper) August 6, 2021

Le immagini mostrano gli eroi della serie Mighty Morphin Power Rangers, ma anche gli Alien Rangers e Zeo Gold delle successive stagioni, Alpha, Goldar e quello che potrebbe sembrare il redesign di Ninjor, segno che la trama di gioco avrebbe interessato principalmente i Rangers e i villain delle primissime serie.

Con un concept moderno open-world ad alto budget, le possibilità di Project Nomad erano infinite: luoghi inediti da esplorare che avrebbero espanso il mito dei Power Rangers, personaggi DLC presi dalle serie più amate, eccetera.

Peccato che niente di tutto questo sia andato in porto, non credete anche voi?

Fonte: DSOGaming