Psychonauts 2 entra in fase gold, l'opera Double Fine uscirà il 25 agosto come da programma

Gli sviluppatori di Double Fine hanno annunciato che il tanto atteso action-platformer Psychonauts 2 è entrato ufficialmente in fase gold e che la data di lancio è tutt'ora fissata per il prossimo 25 agosto, come da programma.

L'annuncio è stato dato su Twitter, fra il plauso e la gioia dei fan che da anni attendevano l'annuncio di un sequel di Psychonauts e che, dopo il suo reveal, da anni ne attendevano la pubblicazione.

Piccola curiosità: alcuni utenti online non hanno esitato a punzecchiare Double Fine per aver annunciato l'ingresso nella fase gold, in quanto si tratta di una terminologia solitamente riservata ai giochi retail.

Per "fase gold", infatti, si intende la fase di stampa del gioco sui formati fisici e la sua distribuzione. Tuttavia, Psychonauts 2 sarà un titolo digital-only, quindi non dovrebbe esserci alcuna "fase gold".

It's been a long time coming, but Psychonauts 2 has officially gone GOLD.



Enjoy the adventure on August 25th on @Xbox and play it Day One with @xboxgamepass!



Pre-order here: https://t.co/XnDI6g0GRf ... and then pre-install immediately too! pic.twitter.com/2580Zu8dy4 — Double Fine (@DoubleFine) August 6, 2021

Semantiche a parte, il risultato non cambia: il gioco è stato completato ed è pronto alla release il 25 agosto su PC, Xbox One e PS4.

Non dimenticate inoltre che ora Double Fine è uno studio di Microsoft e che, in quanto tale, renderà Psychonauts 2 disponibile fin dal day one anche su Xbox Game Pass.

