Steam Deck vs Nintendo Switch, le dimensioni delle due portatili a confronto

Steam Deck non sarà stato concepito come diretto rivale di Nintendo Switch, ma è impossibile non paragonare i due hardware: entrambi offrono un'ampia libreria software, con la comodità della portabilità e la possibilità di trasformarle in piattaforme fisse collegandole ad uno schermo.

Ovviamente, le grandi differenze risiedono all'interno: Switch è un hardware con qualche anno alle proprie spalle e concepito per giochi puramente console, mentre Steam Deck si avvale delle tecnologie più moderne per offrire un'esperienza gaming PC portatile con minimi compromessi.

Diverse testate giornalistiche hanno avuto modo di testare la nuova console Valve in diversi eventi hands-on e Tom Warren, giornalista di The Verge, ha voluto rispondere ad una delle domande più insistenti: come sono le due console una di fianco all'altra? Ci sono differenze sostanziali di dimensioni ed ergonomicità?

I dati tecnici erano noti, ma vedere un confronto fotografico è decisamente più utile e potete ammirarlo qui di seguito:

here?s our Steam Deck hands-on. This is what it looks like compared to a Nintendo Switch https://t.co/n48xibyo0j pic.twitter.com/1fHN6NkYoY — Tom Warren (@tomwarren) August 6, 2021

Lo schermo di Steam Deck è grande 7 pollici, esattamente come Switch OLED e più grande della Switch base, ovvero 6.2 pollici, quindi in questo campo non abbiamo differenze sostanziali. Le dimensioni dell'hardware in sé, invece, sono ben più evidenti, con Steam Deck ben più grossa di Switch di un ampio margine.

Stiamo parlando, in soldoni, di una console da 298 x 117 x 49mm, contro una di 173 x 102 x 14mm e un peso di 669g contro 297g.

Chi vorrà portarsi la console Valve in giro, dovrà prepararsi a gestire un ingombro non indifferente.

Fonte: Twitter