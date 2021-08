The Witcher di Netflix inizierà la seconda stagione con l'adattamento di Un Briciolo di Verità

La seconda stagione di The Witcher su Netflix arriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 17 dicembre, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per scoprire le nuove avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill.

Nonostante manchi ancora così tanto, il network ha deciso di premiare i fan fedeli con una piccola anticipazione: la trama del primo episodio della prossima stagione.

L'autrice della serie, Lauren Hissrich ha infatti confermato che la seconda stagione di The Witcher esordirà con un adattamento della storia breve Un Briciolo di Verità (A Grain of Truth), dell'antologia Il Guardiano degli Innocenti (The Last Wish).

Per chi non la conoscesse e senza entrare in spoiler eccessivi, la storia pesca a piene mani dalla fiaba de La Bella e la Bestia e ha come protagonista Nivellen, un uomo trasformato in una bestia orrenda da una maledizione. Toccherà a Geralt aiutarlo nel risolvere il mistero della maledizione e scoprire chi sia veramente la "bestia".

THE WITCHER Season 2 premiere episode is adapting the Andrzej Sapkowski short story A Grain of Truth. Here?s what you need to know about how @LHissrich is bringing the beloved Witcher tale to life with Geralt and Ciri. pic.twitter.com/Y0J11I3UMx — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 5, 2021

Due piccole curiosità: Nivellen sarà interpretato dall'attore Kristofer Hivju, noto anche per aver interpretato Tormund nella serie Il Trono di Spade e Ciri, nonostante sia assente nella storia originale, farà parte di questo nuovo adattamento.

Cosa ne pensate? Si tratta di una bella storia per iniziare la nuova stagione di The Witcher?

