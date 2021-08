Diablo 2 Resurrected, dal Microsoft Store un leak per l'inizio della open beta

Diablo 2 Resurrected è previsto per il prossimo 23 settembre su PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e le console next-gen Xbox Series X/S.

Mancano quindi due mesi all'uscita del gioco, ma all'appello manca ancora qualcosa: la open beta promessa tempo fa da Blizzard.

Solitamente le beta pubbliche servono per identificare eventuali problemi e correggerli prima del lancio, quindi sarebbe giusto pubblicarle con discreto anticipo, rispetto alla data d'uscita definitiva del prodotto. Eppure, nonostante questo, ancora nessuna traccia di questa prova.

Che siano cambiati i piani di Blizzard? In effetti, considerando l'immenso caos in cui attualmente versa l'intera società Activision-Blizzard, con problemi ormai noti a tutti, non sarebbe una predizione azzardata.

Eppure, potrebbe non essere così, anzi: forse la data d'uscita della beta pubblica è più vicina di quanto si pensi.

Questo è quanto traspare da un recente leak del Microsoft Store nel quale, guarda caso, era presente una data di lancio dell'open beta, fissata al 17 agosto 2021.

Il dato non è più visibile nella pagina del prodotto, rimosso dopo pochi istanti da Microsoft una volta scoperto l'errore logistico: tuttavia, ciò non è bastato per mascherarlo agli occhi degli utenti, i quali l'hanno ovviamente fotografato e condiviso.

Looks like Diablo 2 Resurrected is getting an Open Beta on August 17th.https://t.co/hgwczvkj4K pic.twitter.com/JqEqiU2rrf — Okami (@Okami13_) August 7, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Purtroppo, bisogna sempre aspettare la conferma definitiva da parte di Blizzard e nulla ci assicura che non sia veramente un semplice errore, quindi prendiamo questa data come un mero, plausibile indicatore. Di sicuro, nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Diablo 2 Resurrected offrirà risoluzioni fino a 4k e 60fps, la progressione cross-platform, l'opzione per passare dalla nuova grafica a quella originale e perfino, su PC, l'importazione dei salvataggi del gioco originale che, ricordiamolo, ha ben 20 anni sul groppone.

Fonte: Twitter