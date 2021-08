Elden Ring non avrà il doppiaggio in italiano

Elden Ring si farà attendere ancora per qualche mese, ma già da oggi è possibile ammirare la sua pagina ufficiale Steam e inserire l'ambizioso progetto From Software nella lista dei desideri.

L'esistenza di questa pagina, inoltre, ci ha fornito alcuni dettagli importanti sui contenuti del titolo, in particolar modo del suo doppiaggio.

Purtroppo, ci duole informarvi che Elden Ring non sarà doppiato in italiano: come si vede dalla scheda Steam, il gioco avrà solo il doppiaggio in lingua inglese, mentre interfaccia e sottotitoli saranno nelle principali lingue europee, italiano incluso.

Una delusione, ma non propriamente una sorpresa: i soulslike di From Software hanno sempre avuto voci in lingua inglese, quando sono stati pubblicati da Bandai Namco, come la trilogia di Dark Souls, mentre i giochi come Bloodborne e Sekiro, pubblicati rispettivamente da Sony e Activision, hanno goduto del doppiaggio nostrano.

Essendo Elden Ring nuovamente sotto la bandiera Bamco, dovevamo aspettarcelo.

Fortunatamente, il doppiaggio inglese dei titoli Dark Souls è sempre stato d'alto livello e carico di emozioni decadenti, in linea con il clima di gioco, quindi non dobbiamo vederla come una perdita.

Elden Ring uscirà il prossimo 21 gennaio 2022 su PC e console PS4 e Xbox One.

Fonte: Steam