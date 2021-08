Fortnite: Rift Tour, il concerto di Ariana Grande è stato un evento 'epico'

Nel corso di questo weekend, Fortnite è stato teatro di uno degli eventi più importanti degli ultimi tempi: un concerto speciale della famosissima Ariana Grande.

Dopo Travis Scott, un'altra cantante ha occupato il palcoscenico virtuale del popolare battle royale di Epic Games, cementificando il suo status di piattaforma virtuale che trascende l'essere un semplice videogioco.

L'evento, intitolato Rift Tour, è tutt'ora attivo e i giocatori possono segnarsi gli ultimi orari disponibili per entrare in Fortnite e assaporarlo dal "vivo".

Se, per qualche motivo, non potrete seguire il concerto virtuale, in rete è disponibile un video che copre l'intero evento, in modo da poterlo recuperare quando più vi aggrada.

Cosa è accaduto durante il Rift Tour? Come vedrete voi stessi, è stata un'esperienza decisamente psichedelica.

Innanzitutto la premessa: durante l'evento, i giocatori non possono farsi del male, quindi non c'è alcun pericolo. Il concerto, più che un semplice evento dove i giocatori devono stare fermi e seguire ciò che accade in un punto, è un insieme di piccole sequenze e minigiochi: labirinti, llama magici volanti, bolle e perfino una sequenza shooter.

Il tutto, mentre un avatar virtuale di Ariana Grande si esibiva nelle sue canzoni, come "The Way", "7 Rings", "Be Alright" e molte altre.

L'evento ha già ricevuto parecchie lodi online per l'interattività e la creatività delle varie scene presentate, ma l'esperienza non è ancora finita.

Restano ancora due date per il Rift Tour di Fortnite, domenica 8 agosto alle 16:00 e lunedì 9 agosto alle 00:00, quindi siete ancora in tempo. Se volete vivere l'esperienza del video dal vivo, meglio cogliere le occasioni che rimangono.

Voi cosa ne pensate di questo evento? L'avete seguito in diretta?

Fonte: Kotaku