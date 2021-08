Red Dead Redemption 2 next-gen è possibile? Take-Two ha tre remaster non annunciate in lavorazione

L'ultimo report economico di Take-Two contiene un passaggio molto interessante che ha catturato l'attenzione di diversi fan: secondo quanto dichiarato nel documento, la compagnia avrebbe ben tre remake o remaster in cantiere, non ancora formalmente annunciati.

Questi titoli sarebbero "nuove iterazioni di titoli già pubblicati" e dovrebbero arrivare sulle piattaforme moderne entro il 2022.

Il documento, purtroppo, non rivela che titoli siano e nemmeno a quale studio appartengano: dato che Take Two possiede Rockstar, 2K, Private Division, per non parlare dei team sotto di loro, come Cloud Chamber, Firaxis Games, eccetera, è impossibile creare una rosa dei papabili giochi rimasterizzabili.

Ovviamente, le teorie dei videogiocatori vertono tutte su pochi, possibili candidati famosi, come Bioshock e, naturalmente Red Dead Redemption.

Proprio quest'ultimo è l'oggetto del desiderio di molti utenti: un upgrade next-gen per Red Dead Redemption 2, o una remaster del primo capitolo, magari correlata ad una release su PC, sono in cima alla lista di parecchi fan.

Take-Two's conference slides have detailed what the six iterations of previously released titles were, including GTAV E&E, GTAO Standalone, Kerbal Space Program... and three unannounced.



Source: https://t.co/yycjpRUb5r pic.twitter.com/EopHev289g — GTANet (@GTANet) August 2, 2021

Purtroppo, non possiamo determinarlo con certezza: non ci resta altro da fare che mettere questo report in pausa e attendere i primi annunci da parte del publisher, oppure le prossime indiscrezioni degli insider.

Voi in cosa sperate? Quali titoli dal catalogo Take Two meriterebbero un remake o una remaster?

Fonte: TheGamer