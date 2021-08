The Elder Scrolls V: Skyrim è un altro gioco con più di 500 mod installate e il Ray Tracing

Il canale youtube Digital Dreams, specializzato nel trasformare titoli anzianotti in meraviglie traboccanti grafica e tecnologia, ha condiviso un nuovo esperimento incentrato su The Elder Scrolls V: Skyrim.

Il titolo Bethesda è ormai in circolazione da 10 anni, pubblicato su PC e su due generazioni di console. Tuttavia, porting ed edizioni definitive non possono nascondere il fatto che sia un gioco del 2011 e, quindi, con qualche limitatezza grafica che può essere rimossa solo da remake veri e propri.

Senza arrivare a tanto, Digital Dreams è riuscito a svecchiare radicalmente Skyrim, trasformandolo in un titolo 4K dotato di ray tracing. Come sono riusciti a farlo? Grazie alla bellezza di ben 500 mod.

Nonostante sia stato pompato di più mod di quante se ne consigli, i risultati sono evidenti: colori vibranti, suoni di vento e insetti chiari e sublimi, effetti speciali per il meteo e molto altro, senza contare il ray tracing che, da solo, dona a qualsiasi videogioco un look profondamente diverso.

Fra le mod utilizzate abbiamo FNENB per il miglioramento della grafica, un reshade proprietario di Digital Dreams per il ray tracing e un pacchetto Wabbajack chiamato Total Visual Overhaul che racchiude numerose mod, come High Poly NPC Overhaul, JK's Skyrim, Ethereal Elven Overhaul e molto, molto altro.

È chiaro che, per quanto bello possa sembrare, uno Skyrim moddato in questo modo sia incredibilmente instabile, pertanto vi consigliamo di non ripetere l'esperimento se il vostro PC non è in grado di gestirlo.

Forse, in futuro, avremo veramente uno Skyrim next-gen, giusto per ingannare la lunga attesa che ci separa dal sesto capitolo della serie. Nel frattempo, le mod disponibili nel presente ci aiuteranno a far volare la nostra fantasia.

Fonte: PCGamer