Star Citizen introduce Orison, una città fra le nuvole tutta da esplorare

Star Citizen è stato appena aggiornato alla versione alpha 3.14, arricchendo il ben noto simulatore spaziale con una nuova location da esplorare. Si tratta di Orison, un luogo d'atterraggio all'interno del gigante gassoso Crusader, inizialmente non esplorabile.

Orison è una località tranquilla e serena, immersa in un oceano di nuvole, con giardini, un immancabile spazioporto e molto altro che aspetta solo di essere ammirato.

Naturalmente, non è solo questa l'aggiunta dell'update 3.14: insieme a Orison abbiamo nuovi eventi dinamici, un nuovo HUD per le navi, miglioramenti al sistema radar, scanning, ping e una nuova astronave, la RSI Constellation Taurus, acquistabile per circa 180 euro.

Gli sviluppatori di Cloud Imperium Games hanno in serbo molte altre novità per Orison, come l'aggiunta di nuovi negozi e altri servizi, ma per quelli bisognerà aspettare l'alpha 3.16, attesa per l'ultimo trimestre del 2021.

Star Citizen continua e continuerà ad aggiornarsi, nonostante le varie controversie che circondano questo ambizioso progetto, da uno sviluppo quasi decennale, un crowdfunding super-milionario, road map non rispettate e una data d'uscita che continua periodicamente a slittare.

Molti fan hanno perso la pazienza con Star Citizen, ma altri giocatori continuano ad apprezzare quello che hanno fra le mani e non rimpiangono il proprio investimento.

Qual è la vostra opinione a riguardo?

Fonte: Eurogamer