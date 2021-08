Star Wars Redemption è un impressionante fan game e ha perfino una demo giocabile!

Un gruppo di appassionati fan di Star Wars, riunito sotto il nome di Square Phoenix, ha realizzato un impressionante videogame fan-made, dedicato all'immortale saga di George Lucas, intitolato Star Wars Rebellion.

Il gioco in questione, realizzato con Unreal Engine 4, è ambientato durante la Guerra dei Cloni e segue la storia di un guerriero Jedi intento a combattere insieme ad un'esercito di cloni contro l'Armata Droide Separatista.

Questo è quanto apprendiamo dal trailer visibile qui di seguito, ma se volete testare il gioco voi stessi, potete tranquillamente farlo: Star Wars Rebellion ha infatti una demo giocabile che potete scaricare da oggi.

La demo, purtroppo, è parecchio limitata e rappresenta solo un frammento minuscolo del progetto finale: nella prova potete muovere il protagonista mentre caccia insetti e non sono presenti nemici da combattere, in quanto gli sviluppatori necessitavano di più tempo per implementarli.

Il team ha inoltre raccomandato chiunque volesse scaricare la demo, di possedere un PC discretamente potente prima di far partire il programma. Bisogna possedere, come raccomandazione, almeno una GTX 1070. Se l'avete, siete a cavallo.

Nonostante la demo sia parecchio scarna, quello che abbiamo visto è sicuramente degno d'attenzione e interesse.

Non sappiamo se tutto il chiacchierare di Star Wars Redemption causerà delle reazioni da parte di Disney o EA, che attualmente ne possiedono i diritti, quindi speriamo che non ci siano conseguenze legali.

Fonte: GamesRadar