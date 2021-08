Twelve Minutes ci porta 'dietro le quinte' con James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe

Mancano ormai pochi giorni all'uscita della tanto attesa avventura di Luis Antonio, il thriller interattivo Twelve Minutes.

Il titolo è incentrato sulla storia di un uomo in trappolato in un loop temporale e costretto a rivivere 12 minuti di vita nel proprio appartamento, proprio nell'istante in cui un poliziotto fa irruzione nella sua abitazione e uccide la moglie.

Il loop, ovviamente, potrà essere alterato dalle vostre scelte e la sua conclusione potrà essere radicalmente diversa dal ciclo precedente. Quale sarà la risoluzione del mistero? Come si potranno salvare i protagonisti?

Tante domande che dovranno attendere l'uscita del gioco per trovare risposta.

Nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo trailer "dietro le quinte" dedicato a Twelve Minutes e al suo cast di doppiatori stellari, ovvero James McAvoy (X-Men - Giorni di un futuro passato, Split), Daisy Ridley (Rey di Star Wars) e Willem Dafoe che non ha bisogno di presentazioni.

Tre attori famosi che, sicuramente, ci regaleranno grandi interpretazioni, come il video di seguito ci dimostra.

Twelve Minutes uscirà il prossimo 19 agosto su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, ma sarà disponibile anche su Xbox Game Pass fin dal day one.

Fonte: GamingBolt