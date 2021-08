'Abandoned per PS5 è un FPS horror': da Kojima alla collaborazione con PlayStation parla Hasan Kahraman

Grazie a un'intervista concessa da Hasan Kahraman ad Al Hub, abbiamo finalmente scoperto maggiori dettagli sulla misteriosa esclusiva PS5, Abandoned.

Ebbene, stando a quanto dichiarato dal capo del progetto, Abandoned è un FPS con elementi horror e, quindi, diverso da titoli come Silent Hill o Resident Evil.

Nell'intervista, Kahraman afferma anche che le voci che hanno collegato il progetto a Hideo Kojima e Silent Hill hanno creato qualche problema a Blue Box Studios: "ha avuto un effetto negativo sul processo di sviluppo con molte distrazioni, ma sono sicuro che alla gente piacerà molto Abandoned, crediamo nel gioco e penso ancora che le persone lo apprezzeranno".

E per quanto riguarda la natura del gioco, lo sviluppatore spiega: "Abandoned è uno sparatutto in prima persona, ma in un ambiente realistico con anche alcuni elementi horror. Non è proprio un gioco horror come Resident Evil o Silent Hill, ma contiene scene spaventose. Ci sono interazioni realistiche e questo è un sistema che abbiamo creato noi stessi, che è fondamentalmente il modo in cui interagisci con altri personaggi".

"Il modo in cui si scatta è diverso da Call Of Duty, è realisticamente lento. Ad esempio, non c'è l'HUD, ma ci sono movimenti del personaggio attraverso i quali può comunicare con il giocatore. Quindi, se volete controllare le munizioni, dovrete farlo manualmente. Se la vostra arma è scarica, la sentirete attraverso il feedback tattile di DualSense".

Infine, Hasan Kahraman svela come è nata la collaborazione con PlayStation: "in passato abbiamo lavorato su giochi più piccoli e abbiamo anche fornito un aiuto esterno. E nel 2015 abbiamo lavorato a Rewind: Voices From The Past, un'esclusiva per PS4 e destinata anche al PC, abbiamo presentato il progetto a Sony e poi abbiamo iniziato a lavorare con loro. Il progetto però è stato annullato un anno dopo. È così che abbiamo stretto una partnership con Sony".

Insomma, a quanto pare Abandoned per PS5 non ha nulla a che fare con Hideo Kojima o Silent Hill e, secondo Hasan Kahraman, i fan devono aspettarsi un FPS realistico con elementi horror.

Fonte: Alhub.me.