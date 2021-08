Abandoned per PS5 il reveal è domani, Blue Box svela cosa dobbiamo aspettarci dalla app dedicata

Ci siamo quasi! Domani, 10 agosto, finalmente scopriremo la misteriosa esclusiva PS5, Abandoned.

Attraverso l'account Twitter ufficiale, Blue Box Game Studios sta preparando i fan al reveal in programma per domani.

"L'accesso all'app Realtime Experience si sta avvicinando!", recita il tweet. Lo studio pubblicherà un teaser di apertura come introduzione che permetterà ai giocatori di dare una prima occhiata al progetto. Inoltre, lo studio avverte: "quello che vedrete è ciò che giocherete".

Ma non è finita qui, perché insieme al reveal Blue Box rivelerà alcuni "annunci da tenere d'occhio".

Access to the Realtime Experience app is closing in! With an Opening Teaser as an introduction, you'll get a glimpse to "What you see is what you play" along with some announcements to look out for! See you on August 10th! — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 8, 2021

Per ora lo studio non ha comunicato altro, quindi non resta che attendere la giornata di domani per scoprire Abandoned.

Nel frattempo, vi ricordiamo che l'app Realtime Experience è disponibile al download su PS5.

