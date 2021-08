Atomic Heart nella fase di ottimizzazione, sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One

Mundfish, i creatori dello sparatutto Atomic Heart, hanno risposto alle domande della comunità di gioco sul loro Discord ufficiale. Scopriamo così che ora gli sviluppatori sono nella fase di perfezionamento ed ottimizzazione, in modo che sia i proprietari di hardware relativamente debole che gli utenti delle vecchie console PS4 e Xbox One possano godersi il gioco.

"Vogliamo che tutti possano giocare. Su PS4 abbiamo buone prestazioni stabili, sicuramente non stiamo abbandonando la versione last-gen e stiamo facendo tutto il possibile per ottimizzare il gioco per accontentare i giocatori con configurazioni hardware basse".

Oltre a questo veniamo a conoscenza di altri particolari dettagli: anche se la trama di Atomic Heart è lineare, il gioco presenterà due finali diversi. "Abbiamo 2 finali, ma non si tratterà di un gioco di ruolo: Atomic ha una trama rigorosamente lineare e non ci si dovrebbe aspettare un'incredibile variabilità. Abbiamo messo un'importante scelta morale nelle mani del giocatore più vicino al finale, perché vogliamo spingere la community a discutere e ragionare sui temi che abbiamo posto nella storia. Vogliamo che il giocatore tragga le sue conclusioni e prenda la sua decisione, non imposta dall'alto".

Attualmente il team di sviluppo non può indicare ancora una data di uscita "a causa di un milione di piccole sfumature, a partire da fattori al di fuori del nostro controllo (localizzazione del gioco in altre lingue) e finendo con l'umore e l'atmosfera all'interno della squadra, che sarà ovviamente peggiore se alla fine dovessimo spostare questa data". Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli dal team di sviluppo.

