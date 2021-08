Back 4 Blood giocatissimo su Steam con 100.000 giocatori simultanei per la beta

Molte persone sono entusiaste di Back 4 Blood, il nuovo successore spirituale di Left 4 Dead, secondo quanto riportano i dati dei giocatori simultanei raccolti tramite SteamDB. La beta di Back 4 Blood ha raggiunto quasi 100.000 giocatori attivi questo fine settimana su Steam.

Back 4 Blood è in sviluppo da Turtle Rock Studios, i creatori di Left 4 Dead. Il gioco presenta la stessa azione cooperativa multiplayer in prima persona, con persone che si uniscono per combattere ondate di zombie mentre cercano di raggiungere varie stanze sicure lungo la strada. E a quanto pare questa ricetta funziona, perché nel fine settimana, i giocatori simultanei sono arrivati a 98.024.

E' stato così popolare che è entrato nella top 10 dei giochi Steam più giocati. Ha avuto più giocatori negli ultimi giorni rispetto ai soliti pezzi grossi di Steam come Warframe e Team Fortress 2. Al momento della stesura di questo articolo, i giocatori simultanei si attestano intorno ai 32.103: per ora si tratta di una closed beta, ma la beta completamente accessibile a tutti sarà pubblicata il 12 agosto e durerà fino al 16.

Back 4 Blood sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S dal 12 ottobre: il gioco ariverà al day one anche su Xbox Game Pass e gli sviluppatori ne sono entusiasti.

