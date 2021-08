Back 4 Blood ha zombie che gridano l'insulto razzista 'n-word'? La risposta degli sviluppatori

La beta di Back 4 Blood è in corso e i giocatori se la devono vedere con orde di zombi. Questo non è sorprendente, poiché succede sempre nel gioco. Ciò che è stato scioccante per i giocatori è stato sentire una clip audio da uno degli zombie che ha fatto sembrare che stesse urlando un insulto razzista. Sulla base dei video emersi, sembra che gli zombie stiano utilizzando la parola "nigger".

Back 4 Blood è l'ultimo gioco degli sviluppatori di Left 4 Dead, Turtle Rock Studios. Sembra molto simile a Left 4 Dead, il che non è affatto una brutta cosa. Ma i non morti in B4B parlano di più rispetto a quelli di L4D, spesso urlando in modo più evidente. La maggior parte di queste urla sono solo rumori casuali e grugniti. Ma i giocatori hanno sentito un urlo in particolare.

L'utente Twitter @HomBKE ha incontrato uno zombie nella beta che sembrava urlare la parola "nigger" mentre correva verso il giocatore. La sua risposta è stata semplice ma comprensibile: "Come mi hai chiamato?"

Potete ascoltare l'urlo in questione anche in una clip condivisa dallo YouTuber e streamer DotoDoya.

Bro they gotta do something with this line pic.twitter.com/5As1I6oDlA — Dotodoya (@DotoDoya) August 6, 2021

Kotaku ha contattato WB Games e Turtle Rock Studios per scoprire di più su questo presunto insulto.

WB Games ha inviato il commento spiegando che gli insulti che i giocatori stanno ascoltando non sono intenzionali, come intuito da molti. Invece, sono causati da due clip audio riprodotte contemporaneamente:

"Il nostro team è stato informato del linguaggio offensivo che può essere ascoltato durante il gioco. Questo non è stato registrato o non è mai stato pensato per far parte del nostro gameplay. L'audio è il risultato di due diversi suoni che vengono riprodotti simultaneamente e quando vengono ascoltati insieme suonano come quella parola. Stiamo lavorando diligentemente per risolvere questo problema, che dovrebbe essere risolto in tempo per la Beta o al lancio del gioco".

Fonte: Kotaku.