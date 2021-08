Blizzard al lavoro non solo su sequel e porting, ma anche su una nuova IP

Ultimamente, sembra che Blizzard sia stata molto concentrata seriamente su IP che sa essere un successo nel mercato dei videogiochi. Negli ultimi anni infatti la società ha lavorato ad una serie di versioni rimasterizzate e sequel di franchise già avviati. Tuttavia, sembra che ci siano anche alcuni progetti completamente nuovi in ​​sviluppo, non solo per console e PC, ma anche per smartphone.

Blizzard sta attualmente lavorando a diversi progetti, dove vengono inclusi diversi porting per smartphone, sequel come Diablo IV e Overwatch 2. Ma oltre a questo sembra sia in cantiere un gioco all'interno di un universo completamente nuovo, il tutto con uscite previste per il prossimo anno. Ciò non dovrebbe essere una grande notizia, dato che nel 2017, Mike Morhaime (allora presidente di Blizzard) aveva annunciato che lo studio aveva molte cose in sviluppo. Ebbene, all'ultimo incontro con gli investitori, i dirigenti sono tornati su questo punto, sottolineando che molti di questi giochi sono quasi finiti.

"I nostri piani stanno procedendo molto bene. In particolare alcuni progetti che sono in sviluppo da diversi anni, e sono finalmente pronti per raggiungere le fasi finali della produzione. Nel frattempo, stiamo monitorando l'impatto degli eventi recenti, ma secondo la pianificazione attuale, abbiamo un calendario molto forte per i prossimi mesi" ha confermato il COO di Activision Daniel Alegre.

Tra i giochi quindi in fase di produzione troviamo: Overwatch 2, nuovi giochi di Warcraft per mobile, Diablo Immortal, nuovi contenuti per World of Warcraft Classic, Diablo IV, un nuovo shooter multiplayer non ancora annunciato ed una nuova IP.

In breve, almeno per l'immediato, Blizzard ha in programma di lanciare Diablo Immortal e nuovi contenuti per WoW Classic già nel 2022. Diablo IV e Overwatch 2 stanno procedendo bene, ma non ci sono ancora date di uscita precise.

Fonte: TweakTown