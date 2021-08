The Legend of Zelda: Breath of the Wild in ray tracing è un sogno che diventa realtà

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uno dei giochi più belli degli ultimi anni ma, essendo nato per girare anche su WiiU, chiaramente non è appariscente a livello grafico, perlomeno rispetto a quel che può offrire il mercato al momento. A meno che...

A meno che il titolo non venga emulato, a scopi dimostrativi, su PC di fascia altissima, diventando qualcosa di letteralmente incredibile nella mod di Digital Dreams. Stiamo parlando di una versione 8K con ray tracing attivo e tutte le impostazioni al massimo: qualcosa che lascia stupefatti.

Non è la prima volta che vediamo mod all'opera su titoli molto belli ma oramai graficamente datati (ad esempio, The Witcher III Wild Hunt o Skyrim) ma in questo caso l'esempio fa ancora più impressione, dato che le console di partenza (WiiU e Switch) non sono certo note per la loro potenza grafica.

Chiaramente stiamo parlando di una mod che, per ottenere questi risultati, deve girare al massimo delle sue potenzialità su un PC enormemente dotato: nel caso di questa prova, SSD, 32GB di RAM e, soprattutto, una GPU Asus TUF RTX 3090, non propriamente una scheda video alla portata di tutti.

Fonte: Kotaku