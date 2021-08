Darksiders III per Nintendo Switch ha una data di uscita

Furia, il terzo cavaliere, sta per arrivare su una nuova piattaforma: attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic annuncia che Darksiders III verrà lanciato il 30 settembre 2021 su Nintendo Switch, sia in digitale che nei negozi al dettaglio. L'Apocalisse è nelle vostre mani! La versione per Nintendo Switch include entrambi i DLC, Keepers of the Void e The Crucible ed è disponibile a un prezzo consigliato di 39,99 euro.

In Darksiders III farete ritorno alla Terra devastata dall'apocalisse: il gioco è un action-adventure hack and slash in cui vestirete i panni di Furia e la aiuterete a dare la caccia ai Sette Peccati Capitali. Furia, la più enigmatica e imprevedibile dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, dovrà riuscire dove altri hanno fallito: riportare l'equilibrio tra le forze che hanno sconvolto la Terra.

Voi impersonerete Furia appunto, una maga che dovrà riportare l'equilibrio tra bene e male affidandosi alla sua frusta e alla sua magia. Utilizzerete la magia della protagonista per svelare le sue varie forme, ognuna donerà nuove armi, mosse e abilità.

Vi ricordiamo che Darksiders III è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.