Duke Nukem Begins torna in vita con un trailer che svela il Duca che non abbiamo mai potuto 'ammirare'

In rete è comparso il trailer completo di un gioco Duke Nukem che non ha mai visto la luce, grazie all'animatore dietro il progetto. Duke Nukem Begins doveva essere una "storia delle origini" in terza persona e originariamente doveva essere il primo gioco di Gearbox con la licenza prima dello sfortunato Duke Nukem Forever.

Lo sviluppo di Duke Nukem Begins presumibilmente è iniziato intorno al 2007 ed è stato interrotto nel 2009, due anni prima di Duke Nukem Forever nel 2011. Durante questo periodo, entrambi i progetti sono passati da 3D Realms a Gearbox e Begins è stato messo in pausa, prima di essere cancellato del tutto a causa dei problemi di diritti che circondano il franchise.

Ora l'animatore Gregor Punchatz ha rivelato il trailer completo che il suo studio Janimation aveva creato per Duke Nukem Begins.

Il video non presenta il gameplay, ma fornisce un esempio di quello che doveva essere questo Begins: un gioco in terza persona simile a Max Payne. Sarebbe stato caratterizzato dalle armi iconiche di Duke Nukem 3D come Freeze Ray e Shrinker, oltre alla capacità di strappare il braccio di un nemico e usarlo come arma da mischia. È interessante notare che elementi del progetto sembrano essere stati riutilizzati in Duke Nukem Forever, poiché il modello del nemico Octabrain è esattamente lo stesso.

Gregor Punchatz afferma: "abbiamo investito tutto ciò che avevamo per realizzare il più fantastico cinematic trailer che Janimation avesse mai creato".

Che ne pensate?

Fonte: PCGamesN.