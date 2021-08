Dying Light 2: Stay Human su PS5 e Xbox Series X/S, i dettagli di modalità Performance e Qualità

Sapevamo che Dying Light 2: Stay Human sarebbe stato un titolo intergenerazionale: il tanto atteso secondo capitolo di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni ha faticato ad ingranare, ma finalmente tra pochi mesi i giocatori saranno in grado di giocarci. Inizialmente il secondo capitolo doveva arrivare solo su PS4 e Xbox One, ma i continui rinvii hanno finalmente portato a sviluppare il gioco anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Per quanto riguarda coloro che giocheranno su sistemi next-gen, possono aspettarsi miglioramenti significativi, come ha dichiarato il level designer Piotr Pawlaczyk. Secondo Pawlaczyk, in modalità Quality, oltre alla risoluzione 4K e al ray tracing, i giocatori possono aspettarsi anche effetti volumetrici migliorati e migliori elementi di post-elaborazione.

Se si sceglie invece di giocare alla modalità Performance, il gioco è programmato per girare a 60 FPS: inoltre, se si gioca su Xbox Series X/S e PC, sarete in grado anche di abilitare Variable Refresh Rate. Per adesso questa feature non è ancora supportata per quanto riguarda PlayStation 5.

Vi ricordiamo che Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile a partire della fine di quest'anno, il 7 dicembre, per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: GamingBolt