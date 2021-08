F1 2021 su PS5: dopo il Ray Tracing è stato disattivato l'audio 3D

I possessori di F1 2021 su PlayStation 5 continuano ad avere alcuni problemi: già in precedenza Codemasters aveva disattivato il ray tracing a causa di problemi di stabilità (ed è stato reintrodotto la scorsa settimana) e ora il suono 3D è stato disattivato con la patch 1.06.

All'interno delle note della patch si legge infatti: "L'audio 3D per le cuffie è temporaneamente disabilitato su PS5. Lo rimetteremo non appena avremo risolto i problemi di audio".

L'audio 3D è diventato una caratteristica distintiva di PS5, poiché è stato creato uno speciale chip audio Tempest per la console: ciò consente di lavorare in modo più efficiente con il suono, non solo migliorandone la qualità, ma anche riducendo il carico sul processore centrale. Oltre a questo è stato risolto un problema su PC riguardanti i volanti Thrustmaster che ora dovrebbero funzionare correttamente.

Ad ogni modo, le note complete della patch si possono trovare cliccando qui. Attualmente Codemasters non ha indicato quando l'audio 3D verrà riabilitato, ma probabilmente lo scopriremo con il prossimo aggiornamento.

Fonte: VGC