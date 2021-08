Far Cry 6 in nuovi dettagli che svelano come cambierà l'open world rispetto ai capitoli precedenti

Far Cry 6 arriverà ad ottobre su PC e console Xbox e PlayStation. Manca ancora un po' al lancio del gioco, ma Ubisoft ha deciso di fornire qualche altra informazione sull'atteso titolo.

Nello specifico, questa volta gli sviluppatori hanno parlato dell'open world che ci aspetta in Far Cry 6. Il World Director di Ubisoft Toronto, Ben Hall, ha discusso delle differenze rispetto ai capitoli precedenti della serie:

"Con Far Cry 6, volevamo davvero concentrarci sull'open world, dando la sensazione che funzionasse da solo. Quindi, nei panni di Dani Rojas, il mondo non ruoterà attorno a voi. Ci saranno anche altre persone e altre cose che accadono in questo mondo".

"Potrete effettivamente prendere il mondo sotto una luce completamente nuova. Quindi avrete la possibilità di mettere via le armi e, finché non sarete in una zona limitata dai militari, potrete praticamente passare inosservati in modo da poter vedere le cose che stanno accadendo nel mondo e scegliere se volete interagire o meno con esso. Pertanto, potrete vedere effettivamente i militari contro alcuni guerriglieri e come giocatori potrete scegliere se è il momento giusto per essere coinvolti e cercare di aiutare quelle persone. Aiutarli potrebbe finire per darvi alcune informazioni davvero utili che aiuteranno a progredire nel vostro viaggio, oppure potrete effettivamente decidere di non essere abbastanza pronti per affrontare i militari".

Vi ricordiamo che Far Cry 6 arriverà il 7 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamereactor.