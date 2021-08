Forza Horizon 5 svelerà l'intera mappa oggi in una diretta Let's Go!

Uno dei titoli esclusivi dell'ecosistema Xbox più attesi dell'anno è l'ultimo capitolo corsistico sviluppato da Playground Games, Forza Horizon 5. Da quando è stato mostrato all'E3, Playground ha pubblicato una serie di episodi chiamati "Let's Go!" sia su YouTube che su Twitch. Oggi grazie ad una nuova diretta scopriremo l'intera mappa di Forza Horizon 5.

È stato lo stesso studio che in un post sul suo account Twitter ufficiale ha annunciato lo spettacolo dal vivo e l'orario in cui si svolgerà, ovvero alle 19:00. In questo live show ci verrà mostrata l'immensità della mappa e tutti i suoi diversi biomi che troveremo durante i nostri viaggi, creando così la mappa "più grande e variegata" che il franchise abbia visto.

Per adesso sappiamo che ogni bioma è unico nelle sue condizioni meteorologiche e nella composizione, che si tratti del Canyon con le sue formazioni rocciose o delle spiagge sabbiose e tempestose della costa tropicale. Non ci resta che attendere poche ore per scoprire qualcosa di più su questo variegato territorio.

Where are we headed this time? Tune in for the next Let's ¡Go! stream this Monday on Twitch and YouTube! pic.twitter.com/1QPDvFexr0 — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 6, 2021

Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC e arriverà al day one su Xbox Game Pass. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise nella diretta.

Fonte: GamingBolt