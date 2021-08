Gamescom 2021: torna il Future Games Show con oltre 40 giochi, ecco quando

Il Future Games Show tornerà per la Gamescom 2021 dopo il suo evento E3 2021. Lo spettacolo incentrato sull'E3 ha raggiunto oltre tre milioni di spettatori dal vivo e 35 milioni di visualizzazioni pertanto l'organizzazione vuole doppiare questo record con la Gamescom di questo mese che, ricordiamo, si terrà in digitale.

Verranno mostrati più di 40 giochi, di editori tra cui Team17, Koch Media, Tripwire Interactive e Frontier Developments. Meglio ancora, se siete fan di Resident Evil Village, lo spettacolo sarà ospitato da due dei doppiatori del gioco: Maggie Robertson, che interpreta Lady Dimitrescu, e Aaron LePlante, che doppia il Duca.

"Sono lieta di presentare il Future Games Show il 26 agosto con il mio co-protagonista di Resident Evil Village Aaron LaPlante!", ha affermato Robertson. "Ci sono alcuni giochi incredibili presenti nello show e non vedo l'ora di mostrarvi cosa c'è in serbo per quest'anno e oltre". Il Future Games Show presenterà 'Virtual Show Floor Booth', stand che consentiranno ai giocatori di accedere a una vasta gamma di demo a cui è possibile giocare comodamente da casa propria.

Veniamo al quando: Future Games Show si terrà il 26 agosto alle 22:00 orario italiano. Noi di Eurogamer seguiremo l'evento perciò sintonizzatevi con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: GamesRadar