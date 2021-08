GTA V Enhanced Edition in 4K e 60 fps su PS5 secondo PlayStation Germania

GTA V Enhanced Edition verrà lanciato a novembre, ma Rockstar e Take-Two non hanno ancora rivelato molti dettagli sul gioco. Di conseguenza, i giocatori cercano informazioni in vari luoghi e nel post sul blog di PlayStation Germania è stata trovata una curiosità.

A quanto pare Sony conferma che GTA V Enhanced Edition funzionerà su PlayStation 5 con una risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo: "Non hai mai visto la metropoli criminale di Los Santos così bella quando il panorama brilla con un audace aggiornamento della grafica in 4K e rende la città incredibilmente fluida e pericolosa con 60 FPS" si legge nella descrizione.

Rockstar Games aveva dichiarato durante l'annuncio che il gioco presenterà "una serie di miglioramenti tecnici, aggiornamenti visivi e miglioramenti delle prestazioni per sfruttare appieno l'hardware più recente, rendendo il gioco più bello e più reattivo che mai", pertanto la descrizione trovata sul dito tedesco è in linea con quanto dichiarato dallo studio.

Sfortunatamente per ora Rockstar Games non ha mostrato ancora nulla di questa edizione, pertanto non ci resta che aspettare dettagli tramite i canali ufficiali.

