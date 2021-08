Halo Infinite svela le sue dimensioni in un nuovo leak

Gli sviluppatori di Halo Infinite, 343 Industries, continuano a lavorare all'atteso titolo che, di recente, è stato protagonista della Tech Preview.

Il gioco non ha ancora una data di lancio precisa ma nuovi rumor potrebbero aver svelato le dimensioni del nuovo capitolo della serie.

In un'immagine comparsa in rete, viene mostrato il peso di Halo Infinite e, a quanto pare, i giocatori avranno bisogno di un minimo di 97,24 GB di spazio libero nuove console Xbox (probabilmente ci saranno dimensioni inferiori su Xbox One). Per fare un confronto, la versione messa a disposizione dei giornalisti specializzati pesava solo 18 GB, quindi c'è un'enorme differenza.

Come già detto, Halo Infinite è stato protagonista della Tech Preview e, in questa occasione, abbiamo scoperto che il titolo in versione Xbox Series X gira a 100-110 FPS in 4K.

Per chi ne volesse sapere di più sulla Tech Preview, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra prova.

Halo Infinite arriverà nell'ultimo trimestre di quest'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Wiredupreport.