Hellblade: Senua's Sacrifice si aggiorna su Xbox Series X/S con 4K, 60 fps e Ray Tracing

Hellblade: Senua's Sacrifice è stato ottimizzato per Xbox Series X/S: il gioco ora offre prestazioni migliori e nuove funzionalità. In un nuovo trailer che potete visionare in calce a questo articolo, Microsoft ha annunciato che è stata lanciata una versione ottimizzata di Hellblade per Xbox Series X/S, che offre "grafica arricchita, DirectX ray tracing, modalità visive e altro ancora".

L'aggiornamento è gratuito per chiunque possieda già il gioco e Hellblade è anche disponibile per il download tramite Xbox Game Pass e Xbox Cloud Gaming. Con questo update tutti gli aspetti visivi sono stati ottimizzati, così come la sua risoluzione: il gioco inoltre utilizzerà come già detto la tecnologia di ray-tracing.

Microsoft e Ninja Theory non hanno condiviso molti dettagli sull'aggiornamento, quindi non sappiamo esattamente quali modalità, risoluzione e prestazioni ci si possa aspettare. La descrizione di questo update recita: "Rivivi il viaggio di Senua e vivi il suo mondo con occhi nuovi in ​​Hellblade: Senua's Sacrifice, ora ottimizzato per Xbox Series X e S. Disponibile ora con grafica arricchita, DirectX Ray tracing, modalità di risoluzione e altro ancora".

Attualmente è in cantiere un nuovo gioco della serie, Senua's Saga: Hellblade II, e utilizzerà Unreal Engine 5. Sfortunatamente, sembra che il gioco sia ancora abbastanza lontano pertanto non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

