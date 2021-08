Humankind verrà lanciato al day one su Xbox Game Pass per PC

Humankind, il nuovo strategico 4X di Amplitude verrà lanciato su Xbox Game Pass su PC la prossima settimana. Il gioco di strategia uscirà finalmente il prossimo martedì 17 agosto, dopo diversi rinvii.

Se disponete già di un abbonamento Ultimate o di un Games Pass per PC separato, in due settimane potrete provare questo sfidante di Civilization senza costi aggiuntivi. Se non avete già un abbonamento, ci sono alcune ottime offerte per provare questo servizio. Si tratta della quarta piattaforma di negozi per PC su cui Humankind sarà disponibile. Sappiamo che arriverà su Steam, ma uscirà anche su Google Stadia ed Epic Games Store.

La storia del gioco inizia 9000 anni fa e riunisce varie civiltà di tutta la storia umana. "Combina fino a 60 culture storicamente esistite mentre guidi il tuo popolo dall'epoca antica fino a quella moderna. Partendo dalle umili origini di una tribù del neolitico, attraversa l'epoca antica nei panni dei babilonesi, affronta l'epoca classica con i maya, quella medievale con gli omayyadi, gli inizi dell'epoca moderna con i britannici e così via. Ogni cultura aggiungerà un livello speciale di gameplay, portando a esiti illimitati" si legge nella descrizione.

Vi ricordiamo che Humankind sarà disponibile dal 17 agosto: una closed beta del gioco è attualmente disponibile per tutti coloro che l'hanno preordinato.

Fonte: GamingBolt