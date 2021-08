Intellivision Amico è stata rinviata per la terza volta

Intellivision Amico è stata rinviata nuovamente. La console doveva essere lanciata questo ottobre, ma la società promette che i fan che l'hanno preordinata la otterranno "entro la fine dell'anno". Questo è il terzo rinvio per il sistema.

In un'e-mail inviata ai giocatori che avevano preordinato la console, Intellivision Entertainment ha spiegato quanto fosse delusa dal fatto che non fosse stata in grado di mantenere il suo programma originale.

"Inizialmente avevamo pianificato di lanciare Amico nell'autunno del 2020, ma abbiamo dovuto adattarci nel bel mezzo della pandemia globale che ha interrotto la nostra produzione. Nonostante i nostri migliori sforzi e ora di fronte a nuove sfide logistiche e di fornitura di componenti senza precedenti al di fuori del nostro controllo, vogliamo scusarci perché siamo costretti a rimandare ancora una volta la data di lancio".

"Nonostante questi problemi alla fornitura ostacolino la nostra capacità di soddisfare tutti gli ordini, siamo concentrati e determinati a consegnare le unità preordinate entro la fine dell'anno. Questo ci consentirà anche più tempo per ottimizzare il nostro sistema operativo. Naturalmente, terremo informati e aggiornati tutti i nostri clienti e le parti interessate sui nostri continui progressi".

Rivelata per la prima volta nell'ottobre 2018, Amico è una console per famiglie focalizzata su giochi più piccoli ed economici. Intellivision Entertainment è guidata da Tommy Tallarico. La società ha iniziato a prendere i preordini per il sistema nel 2019, con la promessa di un lancio il 10 ottobre 2020.

Tuttavia, il sistema è stato rinviato di alcuni mesi fino all'aprile 2021. Questa data non è stata rispettata e la console è stata nuovamente posticipata fino a ottobre 2021.

Ora è stato confermato che la console arriverà prima della fine dell'anno.

Fonte: Kotaku.