Kerbal Space Program: dopo dieci anni di sviluppo, il supporto si stoppa

Kerbal Space Program, reso disponibile per la prima volta, in early access, nel lontano 2011, ha ormai dato tutto quel che poteva dare, sembrerebbe: il popolare simulatore spaziale, infatti, continuerà ad esistere ma non ci saranno ulteriori sviluppi o patch importanti.

Ad annunciarlo gli stessi sviluppatori, Squad, che hanno continuato ad aggiornare e migliorare il gioco ininterrottamente da allora, anche dopo il rilascio della prima build pubblica nel 2015.

Kerbal mette nei panni di una razza a noi aliena (i kerbal, appunto) alle prese con l'ingegneria aerospaziale e l'esplorazione del cosmo, in un ambiente di gioco amichevole ma ricco di contenuti ed estremamente simulativo.

Il gioco, inizialmente disponibile per PC (non solo Windows ma anche Linux e macOS), è stato poi portato su PS4 e Xbox One, con una prossima patch next-gen prevista per quest'autunno: da ora in poi, ad ogni modo, il gioco continuerà ad essere supportato e patchato ma con minore regolarità e solo alla bisogna, senza veri aggiornamenti di sorta, dato che Squad vuole concentrarsi sulla realizzazione del sequel.

Fonte: Eurogamer.net