Marvel XCOM 'ci farà creare i nostri supereroi ma i grandi eroi Marvel non ci saranno'

Take-Two, la società proprietaria di Firaxis, aveva sottolineato lo scorso maggio che lo studio aveva "diversi progetti entusiasmanti" in lavorazione che sarebbero stati presentati questo stesso 2021. Uno dei giochi si chiamerebbe Marvel XCOM, un titolo di ruolo e di strategia nel più puro stile della saga di fantascienza ma condito con elementi tipici di questo universo di supereroi. Mentre questo titolo dovrebbe essere annunciato ufficialmente questo mese, ultimamente gira un nuovo dettaglio: il gioco non includerebbe personaggi Marvel, ma invece i giocatori creeranno i propri supereroi.

Questa informazione arriva dal giornalista Jeff Grubb il quale ha suggerito che il cosiddetto Marvel XCOM potrebbe essere annunciato durante la Gamescom di questo mese. L'editore 2K ha dichiarato che questo mese avrebbe annunciato un nuovo gioco, con Grubb che ha notato che, considerando l'impostazione del titolo Firaxis in stile Marvel, sarebbe stata considerata una IP originale nonostante fosse basata su questo universo di supereroi.

"Il motivo per cui potrebbe essere considerata una nuova proprietà anche se è una cosa Marvel è che questo non rileverà alcun franchise esistente nell'MCU, non includerà nemmeno personaggi esistenti" ha dichiarato Grubb. "Quindi non ci sarà nessun personaggio già esistente nell'MCU, pertanto dovrebbe svolgersi in un universo più ampio".

Grubb ha poi condiviso una descrizione del gioco: "Si concentrerà sugli elementi soprannaturali dell'Universo Marvel. Non so se questo significhi necessariamente qualcosa legato a Blade, ma penso che ci saranno vampiri e penso che combatteremo questo tipo di nemici". Il giornalista osserva inoltre che il titolo consentirà ai giocatori di personalizzare la propria squadra di supereroi.

"Penso che il personaggio che verrà creato dai giocatori sia un supereroe personalizzabile, o almeno la squadra potrebbe essere personalizzabile, quindi avrà ancora quell'essenza XCOM, ma è per questo che non si baserà su franchise esistenti. Quindi immagino che potremmo considerare questo gioco come una nuova proprietà".

Per adesso quindi si tratta solamente di voci: non ci resta che attendere notizie dai canali ufficiali.

Fonte: VGC