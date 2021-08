Microsoft Flight Simulator guarda anche all'Italia, ecco quando arriverà il World Update dedicato

Grazie a un aggiornamento della roadmap per i contenuti in arrivo in Microsoft Flight Simulator, ora sappiamo quando aspettarci i prossimi World Update, incluso quello dedicato all'Italia.

In seguito all'uscita su Xbox Series X/S e dopo il lancio del primo hotfix per PC e console, Asobo ha aggiornato i fan sui prossimi contenuti in arrivo.

Dal sito ufficiale di Flight Simulator apprendiamo che l'aggiornamento per l'Italia arriverà nel 2022 ma, al momento, non è stata comunicata una data di uscita più precisa.

I lavori sull'espansione non sono ancora iniziati, quindi è difficile per ora dire quando arriverà il World Update dedicato al nostro paese.

Per questo mese, invece, è prevista la presentazione del World Update 6. Il prossimo 26 agosto, Asobo ci mostrerà Germania, Austria e Svizzera, i paesi che riceveranno l'aggiornamento.

Come detto in precedenza, da poco è stata resa disponibile la versione Xbox Series X/S di Microsoft Flight Simulator e, sulle pagine di Eurogamer.it, potete trovare la nostra recensione.

Fonte: Flightsimulator.com.