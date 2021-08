No Man's Sky compie 5 anni e guarda al futuro con Frontiers! Sean Murray: 'grazie a tutti voi'

È stato un lungo viaggio. Un viaggio iniziato con un debutto ricco di problemi e di controversie ma anche un viaggio per molti versi di redenzione che ha dimostrato come un progetto partito per molti versi col piede sbagliato possa crescere, migliorarsi e diventare addirittura un esempio per gli altri sviluppatori.

Oggi No Man's Sky compie 5 anni. Cinque anni dal lancio ufficiale, anni di viaggi interstellari e di tantissimi aggiornamenti che hanno fatto dimenticare le accuse e le critiche a Sean Murray e soci. E proprio Sean Murray, figura chiave di Hello Games ha deciso di condividere un messaggio con tutti i giocatori guardando anche al futuro, al prossimo update denominato Frontiers.

Ciao,

La giornata di oggi, lunedì 9 agosto, segna i 5 anni dal giorno in cui abbiamo lanciato No Man's Sky e volevo condividere un breve video per festeggiare l'occasione. C'è anche un piccolo teaser con l'annuncio del nostro prossimo update: FRONTIERS. Guardando il video mi rendo conto di essermi dimenticato quanto il gioco sia cambiato nel corso del tempo!

Cinque anni fa, per la prima volta, abbiamo guardato giocatori da ogni parte del mondo iniziare a esplorare l'universo che avevamo creato. È stato un momento snervante e il culmine di cinque anni precedenti di duro lavoro per il nostro piccolo team (eravamo mediamente appena 6 mentre al lancio eravamo 15). Sapevamo che quello era l'inizio di un viaggio ma non ci saremmo mai aspettati le montagne russe che abbiamo vissuto. Oggi vogliamo prenderci un momento per celebrare questo traguardo insieme. Non è sempre stato facile ma i giocatori e la community sono sempre stati la nostra stella polare per tutto questo periodo. Dietro ogni aggiornamento, ogni video, ogni feature e ogni linea di una patch note c'è un team che tiene profondamente a questo gioco.

C'è ancora molto che vorremmo provare, ancora così tanto per cui siamo entusiasti. Il prossimo passo di quel viaggio non è lontano. Avremo altro da condividere riguardo FRONTIERS molto presto. Gli ultimi cinque anni e ovviamente gli anni che hanno portato la lancio non sarebbero stati un successo senza il vostro supporto e vogliamo ringraziarvi per averci accompagnato in questo viaggio. Il nostro viaggio continua. Grazie mille per il vostro supporto

Sean

Cosa pensate di questi 5 anni di No Man's Sky e di come il gioco, Sean Murray ed Hello Games tutta abbiano saputo reagire a un lancio ricco di problematiche? Il No Man's Sky di oggi è un grande gioco secondo voi?