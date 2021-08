Overwatch 2 nel 2022? 'Lo sviluppo sta richiedendo più tempo del previsto'

Lo sviluppo e la data di uscita di Overwatch 2 sono stati un argomento "caldo" sin da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta, ma un nuovo leak sembra portare brutte notizie per i giocatori che speravano in un lancio nel 2022.

Blizzard ha rivelato molto sul gioco, nuovi eroi, modalità, mappe, modifiche al gameplay e altro ancora. Tuttavia, una data di uscita non è stata ancora confermata.

Anche nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo, lo studio ha detto che avrebbe rivelato maggiori dettagli su Overwatch 2 nelle prossime settimane e mesi. Ma ancora una volta, non hanno parlato della sua data di uscita.

Ora, però, sembra che le paure dei fan stiano per diventare realtà dopo che l'affidabile leaker Metro ha rivelato notizie preoccupanti sull'uscita del titolo.

"Ho sentito da più persone vicine alla mia fonte originale che lo sviluppo di Overwatch 2 sta richiedendo più tempo del previsto", ha detto.

"Da quello che ho potuto sentire, un lancio nel 2022 non sembra più probabile".

Come molti altri giocatori, ha ammesso che spera che le informazioni siano false e che venga smentito. Tuttavia, se sarà così, il leaker pensa che avrà conseguenze devastanti per il suo predecessore.

"[Non c'è] nessun modo per far vivere il gioco per un altro anno e mezzo senza importanti aggiornamenti", ha detto.

That being said, if it turns out to be true, RIP OW no way the game will be alive for another year and a half without major updates. — Metro (@Metro_OW) August 7, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La base di giocatori è stagnante da un po' di tempo ormai, e il leaker pensa che la situazione peggiorerà con il passare del tempo.

Questo leak contraddice una dichiarazione della scorsa settimana di Blizzard, che affermava che il team aveva raggiunto un importante traguardo nello sviluppo.

Siamo nel mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela.

Fonte: Dexerto.