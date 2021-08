Prince of Persia torna alle origini per rinascere? Un gioco 2D sarebbe in sviluppo

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake potrebbe non essere l'unico progetto della serie in sviluppo, poiché nuovi rumor suggeriscono che Ubisoft potrebbe essere al lavoro anche su un gioco in 2D.

Il possibile titolo, forse simile agli Assassin's Creed Chronicles, è stato suggerito dall'insider Shpeshal_Nick nel corso del podcast XboxEra.

L'insider, nel commentare il potenziale gioco, ha detto di non essere sicuro dell'esistenza del progetto, tuttavia ha sentito parlare di un Prince of Persia in 2D in sviluppo.

Si tratta di affermazioni piuttosto vaghe e non possiamo confermare l'esistenza di questo progetto che potrebbe essere lanciato insieme al remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Inoltre, al momento è impossibile sapere se il presunto gioco in 2D sarà un remake del titolo del 1989 o un'avventura tutta nuova.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela in attesa di eventuali annunci di Ubisoft.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato e ora il titolo è atteso entro l'anno fiscale in corso (31 marzo 2022).

Fonte: Reddit.