Steam Deck non avrà prestazioni migliori in modalità dock

Molti penseranno che Steam Deck di Valve sia molto simile a Nintendo Switch, ma in realtà sono dispositivi molto diversi dato che il PC/console non avrà migliori prestazioni in modalità dock, a differenza dell'ibrida della grande N.

Questo non vuol dire che non potrete collegare un monitor con risoluzione 1080p o superiore alla dock di Steam Deck e farlo riprodurre alla risoluzione corretta. Tuttavia, le prestazioni del dispositivo rimarranno le stesse sia in modalità dock che mobile.

Alla domanda se Valve considerasse una maggiore potenza in modalità dock , il designer di Steam Deck, Greg Coomer, ha detto a PC Gamer:

"Sì, ma non abbiamo scelto di renderlo un obiettivo di progettazione ad alta priorità... abbiamo ritenuto che fosse effettivamente meglio, tutto considerato, non modificare le prestazioni in base allo stato dock o mobile."

Valve afferma che 30 fps è il frame rate minimo che considera riproducibile per Steam Deck, ma questo è pertinente solo alla risoluzione nativa di 800p del palmare.

"Volevamo dare la priorità a quello per cui è stato progettato, ovvero l'uso in mobilità", spiega Coomer. "Per questo abbiamo scelto un limite dove la macchina potesse girare bene e con un buon framerate con giochi AAA in questo scenario. Non abbiamo sentito il bisogno di lavorare anche a uno scenario con risoluzione maggiore con la console in modalità dock".

Steam Deck arriverà entro la fine dell'anno.

