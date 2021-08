The Witcher inizialmente non aveva Geralt come protagonista!

Chiunque abbia giocato a The Witcher ha ovviamente familiarità con Geralt di Rivia, il suo amato protagonista. Se si considera che è anche la star della saga di The Witcher di Andrzej Sapkowski - che fornisce gran parte del materiale di partenza per i giochi di CD Projekt Red - sembrerebbe che il cacciatore di mostri abbia sempre fatto parte del progetto videoludico. Ebbene, si scopre che non è così.

Questo è stato rivelato durante l'evento WitcherCon 2021. A quanto pare, il primo The Witcher ha attraversato diverse iterazioni prima che arrivasse anche solo l'idea di includere Geralt. CDPR originariamente aveva anche lanciato l'idea che i giocatori sarebbero stati in grado di personalizzare i loro personaggi.

"La storia è stata la difficoltà più significativa [di The Witcher]", ha detto Maciej Szczesnik, lead game designer di The Witcher. "Lo abbiamo rifatto alcune volte da zero per assicurarci che fosse 'abbastanza The Witcher'. Nella prima demo, non giocavamo nemmeno nei panni di Geralt: avevamo un altro protagonista, Berengar. Avevamo persino in programma di consentire ai giocatori di creare i propri personaggi a un certo punto: dovevano solo essere strighi".

In questa fase di sviluppo, il team stava anche pensando a equitazione e ambienti con un più alto grado di libertà di esplorazione. In effetti, alcune idee sono state tagliate da The Witcher, mentre alcune altre sono arrivate nella versione finale.

"Avere [Geralt] a bordo ha aiutato molto perché avevamo alcune relazioni pronte con altri personaggi e sapevamo 'cosa avrebbe fatto Geralt'", dice Szczesnik. Invece di dover progettare, scrivere e implementare scenari per un personaggio auto-inserito e completamente personalizzato, in grado di appoggiarsi a Geralt - che era già noto ai fan di The Witcher e sarebbe stato amato dai nuovi arrivati ​​- ha dato al team qualcosa su cui lavorare. Szczesnik menziona anche che il lead story designer di The Witcher, Artur Ganszyniec, era un grande fan dei libri prima ancora di lavorare al gioco, il che lo ha aiutato molto quando si è trattato di scrivere una versione di Geralt che fosse fedele alla visione originale di Sapkowksi.

"Lavorare al franchise di The Witcher è stato una specie di lavoro da sogno per me", afferma Ganszyniec. "Sono cresciuto con le storie di Sapkowski e ricordo di essermi svegliato prima per comprare il nuovo capitolo della saga non appena la libreria aveva aperto. Essere responsabile di aver dato a Geralt una vera seconda vita e lavorare con un team di altri appassionati è stato sia divertente che un privilegio".

È strano pensare ora che Geralt di Rivia poteva non essere in nessuno degli illustri giochi di CDPR. Ma grazie a Berengar non del tutto adatto e ai problemi con l'implementazione di un creatore di personaggi completamente personalizzabile, gli sviluppatori alla fine hanno deciso di usare il protagonista di Sapkowski per la loro versione della saga e, molto probabilmente, è stata la scelta migliore.

Fonte: Thegamer.