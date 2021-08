The Witcher: Nightmare of the Wolf, la serie animata di Netflix in un nuovo spettacolare trailer

Prima della sua uscita a fine mese, Netflix ha lanciato il nuovo trailer di The Witcher: Nightmare of the Wolf. La serie animata si concentra sul viaggio di Vesemir e questo trailer ci consente di dare uno sguardo più da vicino a ciò che ci aspetta.

"Sfuggendo alla povertà per diventare uno strigo, Vesemir uccide i mostri per denaro e gloria, ma quando sorge una nuova minaccia, deve affrontare i demoni del suo passato", si legge in una riga della descrizione dello spettacolo. Vesemir è doppiato da Theo James, che ha doppiato Hector nella serie Castlevania di Netflix e ha interpretato il personaggio Four nella serie di film Divergent.

Nightmare of the Wolf è uno dei tre progetti Netflix di Witcher attualmente in lavorazione. C'è anche la serie principale, che torna per la stagione 2 a dicembre e un prequel live-action chiamato Blood Origin ambientato 1.200 anni prima degli eventi dello show con protagonista Henry Cavill. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo trailer.

Netflix ha recentemente annunciato che la seconda stagione di The Witcher inizierà con un adattamento del racconto "Un Briciolo di Verità", con l'attore di Game of Thrones Kristofer Hivju nel ruolo di Nivellen.

Fonte: GamesRadar