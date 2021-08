Xbox Cloud Gaming su PC, arriva la beta nell'app Xbox per tutti gli Insider

Microsoft ha lanciato Xbox Cloud Gaming in beta su PC per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate che fanno anche parte del programma Insider. Xbox Cloud Gaming arriva su PC Windows 10 tramite l'app Xbox. In questo modo potete riprendere da un gioco salvato che avete avviato sulla vostra Xbox o magari provare un gioco su PC prima di decidere se volete scaricarlo sulla vostra console.

Per utilizzare Xbox Cloud Gaming tutto quello che dovete fare è connettere un controller compatibile tramite Bluetooth o USB. Avviate l'app Xbox, fate clic sul pulsante "giochi cloud", quindi selezionate il vostro gioco per iniziare a giocare. Microsoft ha aggiunto alcune nuove funzionalità, tra cui informazioni sullo stato del controller e della rete, funzionalità social e la possibilità di invitare le persone a unirsi a voi in un gioco.

Microsoft ha affermato che l'intento di questo lancio di Xbox Insider è quello di "raccogliere ulteriori feedback dalla community di Xbox per aiutarci a perfezionare l'esperienza prima di un lancio più ampio, di cui avremo più da condividere in futuro".

Xbox Cloud Gaming è già disponibile in versione beta su PC Windows 10 e telefoni e tablet Apple tramite browser web.

