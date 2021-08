Xbox sarà alla Gamescom 2021: data e ora della conferenza di Microsoft

Quest'anno la Gamescom sarà un'esperienza virtuale al 100% e Xbox sarà tra i protagonisti con gli ultimi aggiornamenti e video gameplay per alcuni dei più grandi giochi in arrivo.

Sul sito ufficiale di Xbox, è stata pubblicata una panoramica di cosa potete aspettarvi alla Gamescom 2021:

"Per riscaldarvi in vista della settimana della Gamescom, manderemo in onda lo streaming ufficiale Gamescom 2021 Xbox, con Parris Lilly e Kate Yeager. Unisciti a noi il 24 agosto alle ore 19 italiane per saperne di più sulla nostra più grande serie di giochi esclusivi di sempre".

"Riceverete aggiornamenti approfonditi su alcuni dei nostri titoli Xbox Game Studios annunciati in precedenza insieme ad alcuni annunci dei nostri partner di terze parti, inclusi alcuni sugli incredibili titoli in arrivo su Xbox queste vacanze natalizie, le prossime uscite sul nostro servizio di abbonamento mensile, Xbox Game Pass, e altro ancora".

Potrete guardare lo show su YouTube, Twitch, Facebook Gaming, Twitter e selezionare siti regionali come VK.com in Russia e Bilibili in Cina. Per assicurarci che tutti i nostri fan in tutto il mondo possano godersi lo streaming, abbiamo in programma di offrire supporto per 30 lingue, insieme alle nostre descrizioni audio in inglese e alla lingua dei segni".

Ma non è finita qui, perché Geoff Keighley presenterà di nuovo la Gamescom: Opening Night Live, che potrete seguire il ​​25 agosto alle ore 20 italiane. Potrete guardare la Gamescom: Opening Night Live su Twitch, YouTube, Twitter e Facebook Gaming.

"Potrete anche unirvi ai nostri amici di Bethesda Germany in un programma di livestream di più giorni, a partire dal 26 agosto".

Inoltre, Microsoft ha annunciato anche un Xbox FanFest in edizione speciale alla Gamescom, con maggiori dettagli in arrivo a breve.

Infine, "dopo una settimana piena di notizie, video gameplay, connessioni con amici e sviluppatori, sicuramente vorrete sedervi e giocare a fantastici giochi, giusto? Durante la Gamescom ci saranno sconti digitali per i nostri fan in Europa. Potrete ottenere grandi risparmi fino al 75% su una gamma di giochi iconici per console Xbox o PC Windows 10. I dettagli saranno resi disponibili più vicino allo show".

Fonte: Xbox.