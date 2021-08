Xenoblade Chronicles 3 potenzialmente confermato da una doppiatrice

La saga di Xenobable Chronicles è disponibile per gli utenti di Nintendo Switch. Il successo di Xenoblade Chronicles 2 ha convinto Nintendo a portare sulla console ibrida anche il primo capitolo dopo il suo approdo su Nintendo Wii.

In ogni caso, ciò che ci interessa in questo momento è Xenoblade Chronicles 3, perché il gioco potrebbe essere stato confermato da una delle doppiatrici della saga. La doppiatrice di uno dei personaggi chiave di Xenoblade Chronicles ha suggerito che potrebbe partecipare a una nuova puntata della serie. Jenna Coleman, forse meglio conosciuta per i suoi ruoli televisivi in Doctor Who e nella serie TV Victoria, ha fatto questo commento durante una videochiamata con un fan.

Alla domanda su come ha ottenuto il ruolo della Principessa Melia Antiqua nel gioco di ruolo di Nintendo, Coleman ha risposto: "È stato attraverso il mio agente di doppiaggio e l'ho fatto...Dio, quando è stato il primo gioco? Dieci anni fa? È stato tanto tempo fa. L'ho fatto prima dei giorni di Doctor Who e poi quando hanno fatto il secondo, mi hanno chiesto di tornare. E penso che ne faranno un altro, anche se non sono sicura di poterlo dire".

Monolith Soft si è notevolmente espansa negli ultimi anni, con l'apertura di un nuovo studio a Tokyo nel 2019 portando così le sedi totali dell'azienda a quattro, con circa 270 dipendenti ciascuna. Attualmente non sappiamo ancora quali sono i suoi piani, ma da una lista di annunci di lavoro, la società sta lavorando ad una serie di progetti tra cui il sequel di Breath of the Wild.

Fonte: VGC