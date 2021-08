Abandoned pubblicato un primo teaser! L'app Realtime Experience ha dei problemi tecnici

Questa sera è la grande serata di Abandoned, l'esclusiva PS5 del praticamente sconosciuto Blue Box Game Studios che sta alimentando rumor riguardo Kojima, Konami, Silent Hill e Metal Gear Solid.

L'app Realtime Experience sta incontrando dei problemi tecnici che verranno risolti il prima possibile ma intanto abbiamo un primo brevissimo teaser che mostra di sfuggita parte di un modello di un personaggio. L'abbigliamo ha spinto alcuni a pensare a James Sunderland, protagonista dell'iconico Silent Hill 2.

Certo dei jeans e una giacca verde sono piuttosto comuni ma questa è un'altra coincidenza che sta alimentando i sospetti dei fan.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

There is a technical issue with the delivery of the patch. We are working to get this live ASAP.



We apologize for the inconvenience. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

We will inform you once we resolved the issue. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Noi di Eurogamer.it stiamo ovviamente seguendo gli sviluppi in attesa che l'app vada effettivamente online con tutte le novità e i contenuti promessi.